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Kalbimdeki Deniz 23.Bölüm 2.Fragmanı Mirat Ölüyor'mu?

Fox Tv'nin en çok izlenen dizilerinden Kalbimdeki Deniz 23.Bölüm 2.Fragmanı Yyaınlandı. yeni bölümde Mirat ölümle burun buruna geliyor. Mirat kazamı geçiriyor. sağlık durumu nasıl?Kalbimdeki Deniz 23.Bölüm 2.Fragmanı nefesleri kesecek.

29 Mart 2017 Çarşamba 18:50
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Kalbimdeki Deniz 23.Bölüm 2.Fragmanı Mirat Ölüyor'mu?

Fox tv dizisi Kalbimdeki Deniz 23.bölüm 2.fragmanı yayınlandı.Deniz herşeyden habersiz Bir kez daha Hülyanın hayatını kurtarır.Hülya'nın Miratın Sarsılan güvenini tekrar kazanmak için attıı bu büyük adım Mirat ile Artu'yu bir kez daha karşı karşıya getirir.

Mirat ike Artu'nun yülzeşmesinden Artu'nun Mirata Denize olan duygularını açıkça ilan Etmesi Mirat ile Artu'yu bir kez daha karşı karşıya getirir.Hülya tam rahat Bir nefes almışken Nejat'tan aldığı şok haberle bir kez daha büyük poanik yaşar.Hülya Annesini kaybeden Suriyeli bir çocuğa araba ile çarpar. Mirat ölümle burun buruna gelir. Kalbimdeki deniz yeni bölümü Nefesleri kesmeye hazırlanıyor.

Deniz’in neyi ne kadar öğrendiğini bilmeyen ve hayatının stresini yaşayan Hülya, son anda gelen haberle bir kez daha paçasını kurtarır. Hülya’nın Mirat’ın iyice sarsılan güvenini kazanmak için attığı adım, Mirat ve Artun’u karşı karşıya getirir. Bu yüzleşmede Artun’un Deniz’e olan ilgisini açıkça söylemesiyle Mirat iyice rahatsız olur.

Hülya rahat bir nefes alacakken Nejat’tan duyduğu haberle panikler ve arabasıyla annesini kaybetmiş Suriyeli bir kız çocuğuna çarpar. Bu olay Deniz ve Mirat’la arasındaki buzları eritir. Turgut’un ani gelişi ve Ferhat’la ilişkisini öğrenmesi Figen’i paniğe sokar.

Diyar’ın telefon konuşmasına tanık olan Deniz, bir ilişkisi olduğuna ve onunla buluşacağına emin olur. Deniz’i ede etmek ve Mirat’tan kurtulmak isteyen Artun ikili planını devreye sokar ve bu işte Hülya’yı kullanır. Diyar ve Serdem yakalanmanın şokunu yaşarken, Mirat ise ölüm riskiyle burun buruna gelir.

KALBİMDEKİ DENİZ SON BÖLÜM NELER YAŞANDI:

Deniz emniyetten gelen Alihan’ın Kıbrıs’ta tutuklandığı haberiyle şok olur. Diyar ve Mehmet’le konuşarak, Mirat’la beraber Kıbrıs’a giderler. Aşçı cinayetinden dolayı ifadesine başvurulacağını öğrenen Artun yeni planını devreye sokar. Deniz’in bir miras işi için memlekete gittiği söylenen Ece, annesinin Mirat’la başbaşa yolculuk yapmasından rahatsızdır.

Ozan ise babası gibi onları da kaybedeceği korkusunu yaşar. Babasından annesi hakkındaki geçmiş hikayeyi öğrenen Mustafa, Ece’yle bunu paylaşır ve gönlünü alır. Hülya, Deniz ve Mirat’ın Kıbrıs’ta olduğunu duyunca şok olur ve her şeyin ortaya çıkacağı korkusuyla Artun’dan yardım ister.

Mirat’la ilgili yaptırdığı araştırma sonucunda evli olmadığını öğrenen Artun ise Hülya’ya bunu sorar. Kıbrıs’ta önce Şebnem’le, ardından Alihan’la yüzleşen Deniz ve Mirat, birbirlerine olan duygularını konuşmadan yaşayacakları bir akşam geçirirler. Hülya’nın korktuğu şey gerçekleşir ve dönüş yolundaki Deniz, Hülya’yı arayarak onunla yüzleşmenin zamanının geldiğini söyler.



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