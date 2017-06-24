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Kahta'da Şarampol Faciası : 3 Ölü 3 Yaralı

Adıyamanın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.

24 Haziran 2017 Cumartesi 17:29
Kahta'da Şarampol Faciası : 3 Ölü 3 Yaralı

Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Sert (41) yönetimindeki 02 KL 681 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kahta İlçesine bağlı Doluca köyü yakınlarında şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen trafik kazasında, otomobil sürücüsü Hüseyin Sert ile otomobilde bulunan Aysel Sert (37) olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, Yusuf Eymen Altuğ (1), Aynur Yolcu (23), Esma Altuğ (26) ve Saadet Yolcu (46) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Saadet Yolcu yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, 1 yaşındaki Yusuf Eymen Altuğ ise sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.



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