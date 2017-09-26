Kahramanmaraş'taki FETÖ operasyonları sonrası 14 kişi gözaltına alındı !

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Çağlayancerit İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı.

Sabah erken saatte çok sayıda adrese gerçekleştirilen operasyonda, örgütün haberleşme ağı olan Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Birçok dijital malzemeye de el koyan polis ekipleri, şüphelileri sorgulamak üzere emniyete götürdü.