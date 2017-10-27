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Kahramanmaraş'ta korkunç kaza ! 11 öğrenci yaralandı

Kahramanmaraş'ta sabah saatlerin korkunç bir olay yaşandı.Öğrenci servisi otomobil ile çarpıştı.Kazada 11'i öğrenci 12 kişi yaralandı.

27 Ekim 2017 Cuma 12:29
Kahramanmaraş'ta korkunç kaza ! 11 öğrenci yaralandı

Kahramanmaraş'ta öğrenci minübüsü ile otomobil çarpıştı.Meydana gelen korkunç kazada 11'i öğrenci toplamda 12 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta Nurhak ilçesine bağlı Kullar Mahallesi'ndeki İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerini taşıyan servisin otomobil ile çarpışması sonucu 11 öğrenci yaralandı.Yaralanan öğrencilere ilkyardımı çevreden geçen vatandaşlar yaptı.Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi çağrıldı.Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.Yaralı öğrencilerin durumunun ağır olmadığı öğrenildi.Kaza haberini alan öğrencilerin velileri hastaneye akın etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme: 27.10.2017 12:35
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