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Kahramanmaraş'ta feci kaza ; 1 kişi öldü , 2 kişi de ağır yaralandı !

19 Ocak 2018 Cuma 16:32
Kahramanmaraş'ta feci kaza ; 1 kişi öldü , 2 kişi de ağır yaralandı !

Olay yerinden edinilen bilgilere göre , Elbistan-Göksun karayolunun Afşin'e bağlı Erçene Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Ankara seferini gerçekleştiren Gökhan Ö. idaresindeki 36 EA 004 plakalı yolcu otobüsü ile Fevzi Sarıkurt'un kullandığı 46 E 2572 plakalı otomobilin çarpıştığı öğrenildi.

Son dakika edinilen bilgilere göre Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü , 2 kişinin de ağır yaralandığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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