Kahramankazan'da bir grup, akışkan trafikte tekme tokat ve kemerlerle kavga etti

Ankara Kahramankazan'da bir grup, akışkan trafikte tekme tokat ve bellerinden çıkardıkları kemerlerle kavga etti. Akışkan trafiğe aldırmayan grup, kavga etmeyi sürdürdü. Görüntü dökümü -Tekme tokat kavga edenler -Akışkan...