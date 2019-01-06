Kahramankazan'da bir grup, akışkan trafikte tekme tokat ve kemerlerle kavga etti 

  Ankara Kahramankazan'da bir grup, akışkan trafikte tekme tokat ve bellerinden çıkardıkları kemerlerle kavga etti. Akışkan trafiğe aldırmayan grup, kavga etmeyi sürdürdü.    Görüntü dökümü -Tekme tokat kavga edenler -Akışkan...

Kahramankazan'da bir grup, akışkan trafikte tekme tokat ve kemerlerle kavga etti 

 

Ankara Kahramankazan'da bir grup, akışkan trafikte tekme tokat ve bellerinden çıkardıkları kemerlerle kavga etti. Akışkan trafiğe aldırmayan grup, kavga etmeyi sürdürdü.   

Görüntü dökümü
-Tekme tokat kavga edenler
-Akışkan trafik 

ANKARA () 

YORUM EKLE
Gönder