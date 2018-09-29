KAĞITHANE'DEKİ CİNAYETİN ZANLISI YAKALANDI 

Haber: Alper KORKMAZ / İSTANBUL

Kağıthane'de fırından ekmek almaya gittiği sırada boğazından bıçaklanarak öldürülen Tarık K'nın (31) katil zanlısı kovalamaca sonucu polis tarafından yakalandı.

Gürsel Mahallesi'nde dün gece meydana gelen olayda Tarık K(31)., ekmek almak için girdiği fırından çıktığı sırada bıçaklı saldırıya uğramıştı. Boğazından aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Tarık Kenarlı yaralı halde 50 metre ilerledikten sonra hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, katil zanlısı M.Ç'nin peşine düştü. Aracıyla seyir halinde olduğu görülen M.Ç takibe alındı. Polisi farkeden M.Ç kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan M.Ç'nin sorgusuna başlandı. M.Ç ile Tarık K. arasında husumet bulunduğu cinayetin bu yüzden işlendiği bildirildi.

Görüntü Dökümü

-Anne ile röportaj

-Adli tıptan görüntü

-Yakınlarından görüntü

29.09.2018 - 15.39 Haber Kodu : 180929122_