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Kağıthane'de öğrenci servisine silahlı saldırı !

İstanbul Kağıthane'de korkunç olay..Kağıthane'de sabah saatlerindeki trafik yoğunluğunun nedeni az önce belli oldu.Kağıthane'de öğrenci servisinin şoförüne silahlı saldırı düzenlendi.

31 Ekim 2017 Salı 09:57
Kağıthane'de öğrenci servisine silahlı saldırı !

Kağıthane'de öğrenci servisine silahlı saldırı düzenlendi.Sabah saatlerinde kalabalığın olduğu bölgede servis aracının sürücüsüne silahlı saldırı düzenlendi.Öğrenci servisinin sürücüsü saldırı sonrası ağır yaralandı.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi ve güvenlik güçleri geldi.

Bu sabah saatlerinde öğrencileri taşıyan servis şoförüne silahlı saldırı düzenlendi.Kağıthane Girne caddesinde gerçekleştirilen saldırıda servis şoförü ağır yaralandı.

Polis heryerde saldırganı arıyor.

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