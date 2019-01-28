KAFTANCIOĞLU'NUN İSTİFASI SONRASI CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı istifa açıklamasının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı'na bazı il yöneticilerinin...

KAFTANCIOĞLU'NUN İSTİFASI SONRASI CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı istifa açıklamasının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı'na bazı il yöneticilerinin geldiği görüldü. İl yönetiminin ilerleyen saatlerde bir toplantı yapacağı öğrenildi. 

Kaftancıoğlu'nun istifası partililer tarafından doğrulanırken, istifanın gerekçesi konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı. İstifa kararının ardından partinin il yöneticilerinden bazıları parti binasına geldi. İlerleyen saatlerde İstanbul il yönetiminin basına kapalı bir toplantı yapacağı öğrenildi. 
 
Görüntü dökümü:
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-Parti binasından görüntü
-Parti binasına gelen yöneticiler
-Genel ve detay görüntüler
 

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