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Kadir Topbaş'ın Ekibine ByLock Operasyonu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü FETÖ soruşturması çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon düzenledi. Operasyonda Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaşı'ın da ekibinde yer alan çok sayıda belediye çalışanı gözaltına alındı...

03 Ekim 2017 Salı 10:52
Kadir Topbaş'ın Ekibine ByLock Operasyonu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı merkezli FETÖ soruşturması kapsamında 12 ilde ByLock operasyonu yapıldı. Gelen ilk bilgilere göre operasyonlarda 112 kişi gözaltına alındı.

İLK OPERASYON İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE!

Bu sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı terörle mücadale ekipleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul İlçe Belediyelerinde görev yapmış  112 kişi hakkında operasyon başlattı. ByLock kullandıkları belirlenen şahıslar arasında İstanbul  Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaşı'ın da ekibinde yer alan şahısların da bulunduğu ifade edildi...

İstanbul merkezli; Bursa, Düzce, Kocaeli, Niğde, Sakarya, Şanlıurfa ve Rize illeri olmak üzere toplam 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon kapsamında şüphelilern adreslerne Organize polisi tarafından baskın yapıldı.

TOPBAŞ GÖREVİNDEN İSTFA ETMİŞTİ!

İstanbul Eski Belediye Başkanı Kadir Topbaş önceki hafta, AK Partili belediyeye meclis üyelerinin kendisinin karşı çıkmasına rağmen imar konusunda çıkardıkları meclis kararına itiraz etmiş ve tepkisini görevinden istifa ederek göstermişti...
 

Son Güncelleme: 03.10.2017 11:49
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