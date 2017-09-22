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Kadir Topbaş'tan son dakika açıklaması! İstifa etti mi?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş hakkında istifa ettiği yönündeki iddialar tartışılırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden haber merkezlerine "Dr. Kadir Topbaş'ın Mesajı" başlığıyla fotoğraflı bir mesaj gönderildi. 

22 Eylül 2017 Cuma 16:22
Kadir Topbaş'tan son dakika açıklaması! İstifa etti mi?

Elektronik posta mesajı, saat 15.25'te gönderildi. Mesajda, İBB'nin ve Topbaş'ın son dönemde gerçekleştirdiği etkinlikler fotoğraflarla anlatıldı. Mesajda yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının altına "Malazgirt Zaferinin 946'ıncı yıl dönümünü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla törenle Muş'ta gerçekleştirdiğimiz görgemli bir törenle kutladık" denildi. Hasanpaşa Gazhanesini şehre yeniden kazandırıyoruz başlığıyla Topbaş'ın törendeki bir fotoğrafı da paylaşıldı. Alibeyköy Fidanlığı'ndaki inceleme gezisinden de yine fotoğraflı olarak bahsedildi. Son ve en dikkat çekici mesaj Kadir Topbaş'ın fotoğrafıyla birlikte verildi. 

'Yeni hizmetlerimizle sizlerin karşısına çıkmaktan onur ve mutluluk duyuyorum'

Mesajda Topbaş'ın ağızından "Sevgili istanbullular her ay hayatınızı kolaylaştıracak ve aynı zamanda hemşehrilik ilişkisiyle aşığı olduğumuz bu kenti, daha yaşanılır ve çağdaş düzeye çıkaran yeni hizmetlerimizle sizlerin karşısına çıkmaktan onur ve mutluluk duyuyorum" diye yazıldı. 

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