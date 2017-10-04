Galeriler Videolar
İstanbul 20°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
104554
ALTIN
146.790
DOLAR
3.5644
STERLİN
4.7339
EURO
4.1970
Libya'daki İntihar Saldırısının Altından DEAŞ Çıktı!
Libya'da İntihar Saldırısının Altından DEAŞ...
Suikast Timi Davası'nda Son! Karar Açıklanıyor...
Son Dakika
Suikast Timi Davası'nda son! Karar...
Suikast Timi Davası Bugün Nihayete Eriyor!
Suikast Timi Davası Bugün Nihayete...
Balıkesir Belediye Başkanı Uğur meydan okudu: İstifa etmem, görevden alın
Balıkesir Belediye Başkanı Uğur meydan...
Mert Fırat, UNDP'nin 'İyi Niyet Elçisi' Seçildi!
Mert Fırat, UNDP'nin 'İyi Niyet...

Kadir Topbaş'tan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na sert yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden Kadir Topbaş , CHP Genel Kurulu'nda hakkında konuşulan iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

04 Ekim 2017 Çarşamba 11:36
Kadir Topbaş'tan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na sert yanıt

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Kurulu parti toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu , Kadir Topbaş'ın istifasıyla ilgili sert sözler sarfetmişti.Kılıçdaroğlu ;  "Kadir Topbaş’a sordular 'yoruldunuz mu' diye? Ne diyor, 'beni adam yerine koymadılar' Açıkça soruyorum: Sizi kim adam yerine koymadı? " demişti.Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine Kadir Topbaş'tan sert yanıt geldi.

Kadir Topbaş'tan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na sert yanıt 

Kadir Topbaş twitter hesabından yaptığı açıklamalarda ; Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı’nda hakkımda konuşmuş.Kendisi ile en son 2009 Yerel Seçimleri'nde muhatap olmuştuk.Veda toplantısında, "İnsan her şeyi affeder ama adam yerine konmamayı affetmez" demiştim.Bu söz bir alıntı değildir,  şahsıma aittir.Yaptığım her konuşmada dile getirdiğim bir ifadedir.Görüyorum ki; Bu sözü, bir yerlere çekmeye çalışanlar var.Bir yere çekmeye gerek yok.Konu basit.İnsana saygının öneminden söz ediyorum."Adam yerine konmamak" ifadesini, cinsiyetçi bir anlam taşıdığı gerekçesi ile eleştirenler de var.Bu eleştiriyi ise, "Adam olmayı" bir cinsiyet meselesi olarak değil, şahsiyet meselesi olarak gördüğümü belirterek yanıtlamak isterim.Zaten; İstanbullular bizi, biz İstanbullular’ı biliriz.Bize atılan hiç bir çamur üzerimize yapışmaz.Onurumuzla geldik, onurumuzla ayrıldık.Muhalefete tavsiyem; Beni  karalamak yerine, kendinizi insanlara sevdirmeye çalışınız."ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan ve Gökçek'in Bugün Çekilen Fotoğrafına Psikolog Analizi!
Erdoğan ve Gökçek'in Bugün Çekilen Fotoğrafına Psikolog Analizi!
Son dakika ... CHP'li Başkan gözaltına alındı !
Son dakika ... CHP'li Başkan gözaltına alındı !
Suikast Timi Davası'nda Son! Karar Açıklanıyor...
Suikast Timi Davası'nda Son! Karar Açıklanıyor...
Muğla terör operasyonları ; 7 kişi gözaltında !
Muğla terör operasyonları ; 7 kişi gözaltında !
PKK Celal Talabani İçin Taziye Mesajı Yayınladı : Celal Amcayı Kaybettik
PKK Celal Talabani İçin Taziye Mesajı Yayınladı : Celal Amcayı Kaybettik
Suikast Timi Davası Bugün Nihayete Eriyor!
Suikast Timi Davası Bugün Nihayete Eriyor!
Ankara'da FETÖ operasyonları ; 11 Asker gözaltında !
Ankara'da FETÖ operasyonları ; 11 Asker gözaltında !
Ankara'yı Karıştıran İddia! Melih Gökçek: Ben Kadir Topbaş Değilim
Ankara'yı Karıştıran İddia! Melih Gökçek: Ben Kadir Topbaş Değilim
İstanbul ve Ankara'da DHKP-C operasyonları ; Gözaltı sayıları artıyor !
İstanbul ve Ankara'da DHKP-C operasyonları ; Gözaltı sayıları artıyor !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim