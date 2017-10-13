Kadını vagona itip, cüzdanını çaldılar!

Atatürk Havalimanı'nda 4 Ekim'de yolcusunu uğurlayan M.U., gaspçıların hedefi oldu. Evine gitmek üzere metro istasyonunda bekleyen kadını, vagona iterek cüzdanını çalan iki kişi olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından M.U. Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'nde şikayette bulundu. Atatürk Havalimanı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin güvenlik kameralarını inceleyerek yaptığı tespite göre, şüphelilerin Cezayir uyruklu olduğu ve havalimanından ticari taksiye binerek kaçtığını belirledi.

Taksi şoföründen alınan bilgi doğrultusunda, Aksaray'daki Vatan Caddesi'nde bir otelde kaldıklarını tespit eden polis ekipleri, gece yapılan baskınla iki şüpheliyi yakaladı. Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından, şüpheliler adliyeye sevk edildi.