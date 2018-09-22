KADIKÖY'DE SOKAK LAMBASININ BİR KİŞİNİN BAŞINA DÜŞME ANI KAMERADA

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL

Kadıköy'de bir kişinin başına sokak lambası düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Olay saat 12.00 sıralarında Osmanağa Mahallesi Başçavuş Sokak'ta meydana geldi. Menderes Yıldırım, kaldırımda yürüdüğü sırada aydınlatma direğinin kopan lambası kafasına düştü. Menderes Yıldırım kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gören çevredekiler yardıma koştu. Vatandaşlar bir yandan yaralıyla konuşarak bilincini açık tutmaya çalışırken bir yandan da polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yıldırım daha sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek direk çevresinden vatandaşları uzaklaştırdı.

Bir görgü tanığı, "Yolda yürüyordu, direğin yanına gelince başına lamba düştü" derken bir görgü tanığı ise, "Diğer direkler de sallanıyor. Yetkililerin bir önlem almasını istiyoruz" diye konuştu.

OLAY ANI KAMERADA

Bu arada olayın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde direği iten kişinin başına lambanın düştüğü görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSü

-DİREĞİ İTEN KİŞİ

- LAMBANIN DÜŞME ANI

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-Direğin görüntüsü

-Düşen lambanın görüntüsü

-Görgü tanıkları ile röp

-Polis ekiplerinden görüntü

-Lambanın etrafına güvenlik şeridi çekilmesi

-Genel ve detay görüntüler

-Lambanın yerdeki görüntüsü

-İki zabıta memurunu lambayı laması

-Araca kadar taşıması

-Genel ve detay görüntüler



CEP TELEFONU GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yaralının yerdeki görüntüsü

-Vatandaşların yardım etmesi

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Ambulansa konması

-Genel ve detay görünütler



