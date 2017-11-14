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Kadıköy'de lüks araç içinde infaz !

Kadıköy'de korkunç olay ..İstanbul Kadıköy'de lüks araç içerisinde başından vurularak öldürülmüş bir erkek cesedi bulundu.Olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi.

14 Kasım 2017 Salı 11:43
Kadıköy'de lüks araç içinde infaz !

İstanbul Kadıköy'de korkunç olay .. Kadıköy'de lüks araç içerisinde başından vurularak öldürüldüğü öğrenilen bir erkek cesedi bulundu.Kadıköy Barbaros Mahallesi'nde . gerçekleşem olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi.

Kadıköy Acıbadem'de yol kenarında bulunan arabanın içerisinde kanlar içerisinde yatan adamı farkeden oradan geçen vatandaşlar hemen polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri arabanın içerisinde yatan kişinin başından vurularak öldürüldüğünü açıkladı.Ölen kişinin kimliği henüz açıklanmadı.

Polisin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.Olayla ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenidii.

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