KADIKÖY'DE HEDİYELİK EŞYA DÜKKANLARINA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL,()

Kadıköy'de hediyelik eşya satışı yapılan işyerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon düzenledi. Polis ekipleri Moda ve Yeldeğirmeni Mahalleleri'ndeki bazı dükkanlarda hediyelik eşyaların yanında satışı yasak olan uyuşturucu ile uyarıcı madde kullanımını özendirici araç ve gereçlerin satışının yapıldığı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Sabah saatlerinde dükkanlara baskın yapan ekipler, raflara dizili şekilde bulunan bu malzemelere el koydu. 1 kişi gözaltına alınırken 5 kişinin arandığı öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Ekipleirin iş yerine girmesi

-Arama kararını göstermesi

-Uyuşturucu madde kullnamındaki malzemeler

-Ekl koymaları

-Depoda arama yapılması

-Genel ve detay görüntüler

