KADIKÖY'DE DEHŞET: BİR KİŞİ ÖNÜNE GELENİ BIÇAKLADI; 4'Ü AĞIR 11 YARALI (3)

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İstanbul

Kadıköy'de cezaevi firarisi olduğu öğrenilen bir kişinin, önüne gelen kişileri rast gele bıçaklaması sonucu 4'ü ağır 11 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken polis şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Sahrayı Cedid Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Cezaevi firarisi Ali Kardaş(30), cadde üzerinde bulunan kasap dükkanına gelerek içeride müşteri olarak bulunan bir kadını bıçakladı. Kasap dükkânında bulunan iki kişinin müdahale etmek istemesi üzerine de onları da bıçaklayarak dışarı çıktı. Ali Kardaş ardından yoldan geçen kişileri rast gele bıçaklamaya başladı. Kardaş, kasap dükkanında 1'i kadın 3, yoldan geçen 8 kişi olmak üzere 11 kişiyi bıçaklayarak kaçtı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralı Tuğba A., Mehmet Y. Mehemt E. P., Ahmet Y. Ali Ö. Şefik P., Murat Y., İbrahim Y., Abdullah Ö. ve adları öğrenilemeyen hafif yaralı 2 kişiyi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 4'ünün durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

AYAĞI KIRIK OLDUĞU HALDE YAKALANDI

Kadıköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri, alarma geçerek şüpheliyi yakalamak için bölgeyi taramaya başladı. Ardından Ali Kardaş, Yenisahra D 100 Karayolu katılımında ayağı kırık bir halde yakalanarak gözaltına alındı. Ali Kardaş, Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SABIKALI CEZAEVİ FİRARİSİ

Yapılan incelemede, Ali Kardaş'ın Afyon Cezaevi'nden firar ettiği; hırsızlık, yaralama, tehdit suçlarından 6 ayrı sabıkası bulunduğu tespit edildi.

Ali Kardaş, hastanede kendisiyle yapılan görüşmede polislere, kendisinin daha önce olayın başladığı kasap dükkanında çalıştığını, buradaki kişilerin kendisini uyuşturucuya alıştırdıklarını ve bundan dolayı aralarında husumet olduğunu ileri sürdü. Ali Kardaş, bu husumetten dolayı kasap dükkanındakileri bıçakladığını daha sonra kendisini durdurmaya çalışan kişileri de bıçakladığını iddia etti.

BAŞKA HASTANEYE NAKLEDİLDİ

Ali Kardaş güvenlik gerekçesiyle Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak başka bir hastaneye nakledildi. Ali Kardaş kameraları görünce basın mensuplarının niçin böyle bir şey yaptın? Sorusu üzerine, "Yıllardır tanıdığım adam bize et vermiyor, çakmak gazı veriyor." iddiasında bulundu. Peki diğerlerini niye bıçakladın? Şeklindeki soruya "Önüme durmasınlar" şeklinde cevapladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerindeki polisler

-Yerdeki kanlar

-Görgü tanıklarıyla röp.

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