Kadere Bak! İntihar Etmek İsteyen Kadını Kurtarmak İsterken Canından Oldu

MALATYA'nın Battalgazi İlçesi'nde bulunan Karakaya Barajında bir kadının boğulmak üzere olduğunu gören askeri personel İsmail Öztürk, suya atladı. Kısa sürede suda kaybolan öztürk yaşamını yitirirken, intihar etmek üzere suya atladığı ileri sürülen kadın ise olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye daire Başkanlığı'na bağlı dalgıçlar tarafından kurtarıldı.



Battalgazi ilçesinde bulunan Karakaya barajı kıyısına eşi ile birlikte balık tutmaya giden Jandarma Alay Komutanlığı'nda elektrik personeli olarak çalışan İsmail Öztürk, suyun içinde bir kadının çırpındığını gördü. Sivil memur Öztürk, kadını kurtarmak için suya atladı.



Ancak kısa süre sonra Öztürk, suda kayboldu. Haber verilmesi üzerine Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye daire Başkanlığı'na bağlı dalgıç ekibipleri olay yerine gelerek intihar girişiminde bulunan kadını kurtardı. Daha sonra arama kurtarma çalışması başlatan ekipler Öztürk'ün cansız bedenine ulaştı.



Eşinin gözleri önünde barajdan çıkarılan Öztürk'ün cansız bedeni Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Barajdan çıkarılan kimliği belirsiz kadının ise yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.