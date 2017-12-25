Galeriler Videolar
İstanbul
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
111664
ALTIN
156.245
DOLAR
3.8051
STERLİN
5.0971
EURO
4.5185
Fikret Orman , Arda Turan'ı açıkladı !
Fikret Orman , Arda Turan'ı...
Beşiktaş'ın yıldız isimlerine kanca ! Cenk Tosun'dan sonra sıra Babel'de !
Cenk Tosun'dan sonra sıra Babel'de...
Arda Turan Beşiktaş'a mı geliyor ? Arda Turan 'Come To Beşiktaş'
Arda Turan Beşiktaş'a mı geliyor...
Galatasaray'dan Fatih Terim için KAP açıklaması geldi !
Galatasaray'dan Fatih Terim için KAP...
Fatih Terim'den Ünal Aysal'a gönderme !
Fatih Terim'den Ünal Aysal'a gönderme...

Kabil'de istihbarat binasına bombalı saldırı ! Ölü ve yaralılar var

Son dakika yabancı haber servislerinden gelen bilgilere göre Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan istihbarat binası önünde duran askerlere yönelik bombalı saldırı düzenlendiği öğrenildi.Saldırı da ölü ve yaralıların da olduğu öğrenildi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 10:33
Kabil'de istihbarat binasına bombalı saldırı ! Ölü ve yaralılar var

Afganistan'ın başkenti  Kabil'de istihbarat örgütünün ana binasına yürüyerek gelen terörist, üstündeki bombayı patlattığı öğrenildi.Son dakika yabancı haber servislerinden gelen bilgilere göre Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan istihbarat binası önünde duran askerlere yönelik bombalı saldırı düzenlendiği öğrenildi.Saldırı da ölü ve yaralıların da olduğu öğrenildi.

Kabil'de istihbarat binası yakınlarında  bir teröristin kendini havaya uçurması sonucu en az 6 kişinin öldüğü ve çok sayıda da yaralının olduğu öğrenildi.

Bu yıl içinde hem kanlı örgüt IŞİD hem de Taliban'ın onlarca saldırı gerçekleştirdiği Afganistan'da, binden fazla insan yaşamını yitirdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karaman'da öğrenci servisi devrildi ; Çok sayıda yaralı var !
Karaman'da öğrenci servisi devrildi ; Çok sayıda yaralı var !
Muş'ta terör operasyonları ! Çok sayıda tutuklama kararı var
Muş'ta terör operasyonları ! Çok sayıda tutuklama kararı var
İskenderun'da dehşet ; Kızını ve eşini bıçaklayarak öldürdü !
İskenderun'da dehşet ; Kızını ve eşini bıçaklayarak öldürdü !
Son Dakika ... Şemdinli'den acı haber geldi !
Son Dakika ... Şemdinli'den acı haber geldi !
İzmir'de peş peşe korkutan depremler !
İzmir'de peş peşe korkutan depremler !
Son dakika İDO seferleri iptal edildi !
Son dakika İDO seferleri iptal edildi !
Şanlıurfa'da meydan savaşı ... Liseli gençler birbirine girdi !
Şanlıurfa'da meydan savaşı ... Liseli gençler birbirine girdi !
Antalya'da pompalı tüfekle dehşet , 4 kişi öldü !
Antalya'da pompalı tüfekle dehşet , 4 kişi öldü !
Erzincan'da kediye işkence eden asker bu seferde polisi yaraladı !
Erzincan'da kediye işkence eden asker bu seferde polisi yaraladı !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim