Kabil'de istihbarat binasına bombalı saldırı ! Ölü ve yaralılar var

Afganistan'ın başkenti Kabil'de istihbarat örgütünün ana binasına yürüyerek gelen terörist, üstündeki bombayı patlattığı öğrenildi.Son dakika yabancı haber servislerinden gelen bilgilere göre Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan istihbarat binası önünde duran askerlere yönelik bombalı saldırı düzenlendiği öğrenildi.Saldırı da ölü ve yaralıların da olduğu öğrenildi.

Kabil'de istihbarat binası yakınlarında bir teröristin kendini havaya uçurması sonucu en az 6 kişinin öldüğü ve çok sayıda da yaralının olduğu öğrenildi.

Bu yıl içinde hem kanlı örgüt IŞİD hem de Taliban'ın onlarca saldırı gerçekleştirdiği Afganistan'da, binden fazla insan yaşamını yitirdi.