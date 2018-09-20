KABATAŞ ERKEK LİSESİ'NDE YANGIN (2)

  Zeki GÜNAL-İSTANBUL Beşiktaş'ta Kabataş Erkek Lisesi'nin çatı yanıyor. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Alevler çatının tamamını sardı.   Görüntü Dökümü: ---------- -Alevli görüntü  

KABATAŞ ERKEK LİSESİ'NDE YANGIN (2)

 

Zeki GÜNAL-İSTANBUL
Beşiktaş'ta Kabataş Erkek Lisesi'nin çatı yanıyor. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Alevler çatının tamamını sardı.  

Görüntü Dökümü:
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-Alevli görüntü
 

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