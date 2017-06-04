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Kabaceviz Şelaleleri’nde Ölüm Selfiesi!

SAMSUNun Çarşamba İlçesinde bulunan Kabaceviz Şelaleri gezerken selfie yapan 2 arkadaş, 75 metreden uçuruma düşerek hayatlarını keybetti.

04 Haziran 2017 Pazar 20:19
Kabaceviz Şelaleleri’nde Ölüm Selfiesi!

 SAMSUN’un Çarşamba İlçesi’nde bulunan Kabaceviz Şelaleri’ne Terme İlçesi’nden gezmeye gelen ve kayalıklarda fotoğraf çekmek isteyen 23 yaşındaki Mertcan Ergün ile 21 yaşındaki Hüseyin İpçi yaklaşık 75 metreden düşerek can verdi.

Olay, Samsun’un Çarşamba İlçesi’nde bulunan Kabaceviz Şelaleri’nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Terme İlçesi’nden arkadaşlarıyla gezmeye gelen Mertcan Ergün ve Hüseyin İpçi, kayalıklarda hatıra fotoğrafı çekinmek istedi. Kayalıklara çıkan Mertcan Ergün’ün ayağı kayarak düştüğünü gören Hüseyin İpçi, arkadaşını tutmak isterken beraber düştü.

Arkadaşlarının durumu sağlık ekipleri ve jandarmaya haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yaptıkları arama-kurtarma çalışmaları sonrasında iki gencinde cansız bedenine ulaştı. Gençlerin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.



Son Güncelleme: 04.06.2017 20:35
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