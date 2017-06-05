Jandarma Mahrem İmamları Adliyede!

ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, jandarmanın mahrem imamı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan biri öğretmen diğeri kimyager olan 2 kişi adliyeye sevk edildi.



Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) şubesi ekipleri önceki gün düzenledikleri FETÖ/PDY operasyonunda örgütün jandarmadaki mahrem imamları oldukları öne sürülen öğretmen M.A.B. ile kimyager Y.S.'yi yakaladı. Gözaltına alınarak TEM Şubesi'ne götürülen 2 şüpheli, sorgulamalarının tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.