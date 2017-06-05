İzmir'de Keşif yapan DEAŞ Militanları Yakalandı

İZMİR’de, DAEŞ terör örgütünün düzenleyeceği eylemler için keşif yapan 1’i Afganistan uyruklu 2 örgüt üyesi, İzmir Şehirlerarası Otogarı’nda yakalandı. Örgüt üyesi zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin İzmir Şehirlerarası Otogarı’nda ortaklaşa yaptığı uygulamalar sırasında, durumlarından şüphelenilen 2 kişiye kimlik sorgulaması yapıldı. Sorgulama sırasında yapılan aramada Afganistan uyruklu A.Z.R ve Türk vatandaşı Ö.D.’nün üzerinde örgütsel doküman ele geçirildi. Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine 2 kişinin DAEŞ üyesi oldukları, çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları ve örgütün İzmir’de yapacağı eylemler için keşif yapmak üzere geldikleri belirlendi.



Gözaltına alınan 2 DAEŞ’li sağlık kontrolünün ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye