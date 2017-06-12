İzmir ve Çanakkale'de Deprem Nedeni İle Halk Sokaklara Döküldü!

İzmir'in Karaburun İlçesi açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Çanakkale'de de halk korktu.



Çanakkaleliler ev ve işyerlerini terk ederek sokaklara döküldü. Hemen cep telefonlarına sarılanlar, yakınlarını arayarak durumları hakkında bilgi aldı.



Çok sayıda kişi depremin ardından uzun süre binalara dönmedi. Çanakkale AFAD Müdürü Levent Yılmaz, "Şu ana kadar kriz yönetimine herhangi bir can ya da mal kaybı ihbarı ulaşmadı. Biz de özelikle Şubat ayında depremler görülen Ayvacık bölgesi başta olmak üzere kentin tüm noktalarına jandarma, polis, 112 ve muhtarlıklara ulaştık. Çok şükür ki, şu ana kadar bir hasar gözükmüyor" dedi.



İZMİR'DE DEPREM ALARMI!



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu, Karaburun açıklarından meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında ilgili tüm ekiplerin teyakkuza geçirildiğini açıkladı. Tedbir amaçlı olarak 9 deprem konteynerinden 2'sinin Urla bölgesine sevk edildiğini, itfaiyeye bağlı profesyonel deprem ekiplerinin de hazır bekletildiğini kaydeden Başkan Kocaoğlu, "AKS ekiplerimiz ve Eşrefpaşa Hastanemiz 24 saat nöbette. Geceyi toplanma yerleri ve parklarda geçirecek vatandaşlarımız için 7 çorba aracımız yemek dağıtımı yapacak. Ayrıca Karaburun'a pide, ayran ve su yolladık. Teknik sorunlara karşı da en kısa sürede müdahale edebilecek donanımdayız. Keşif çalışmalarımız sürüyor. Çok şükür ki, bize gelen herhangi bir olumsuzluk yok. Umarım böyle sıkıntıları bir daha yaşamayız" diye konuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaş taleplerinin Hemşeri İletişim Merkezi'nin (HİM) 444 40 35 nolu telefonu ile @izmirhim twitter hesabından iletilebileceğini bildirdi.