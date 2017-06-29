İzmir Konak'ta Su Borusu Patladı Trafik Felç Oldu

İZMİR'in Konak İlçesi'nde, ana su borusunun patlamasıyla cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Sürücüler ilerlemekte zorluk çekerken, trafik akışında aksamalar yaşandı.



Yeşildere Caddesi üzerinde bulunan ana su şebekesi borusunun patlamasıyla cadde ve sokaklar göle döndü. Borudan fışkıran su nedeniyle sürücüler araçlarını kullanmakta zorlandı. Suyun fışkırmasını cep telefonlarının kameralarıyla kaydeden vatandaşlar, durumu sosyal medyadan da paylaştı.



Patlak nedeniyle uzunu süre trafik aksadı, araç kuyruğu oluştu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU ekipleri hattaki suyu kesti. Caddedeki suyun tahliye edilmesinin ardından trafik normale döndü.