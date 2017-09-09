İzmir'in işgalden kurtuluşunun 95.yılı !

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıldönümü, törenlerle kutlandı.Törenler 'Zafer Yürüyüşü' ile başladı. Binlerce İzmirli, saat 09.00'da Basmane'de buluştu. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptırdığı 350 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin olduğu poster, yüzlerce İzmirli tarafından ellerde taşındı. Bu iki büyük bayrak ve posterin yanı sıra yürüyüşe katılanlar ayrıca Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle yürüyüşe başladı. Kurtuluş törenlerinin resmi programı saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleşti. Çelenk sunumu sonrası protokol üyeleri, Konak Meydanı'ndaki bayrak törenine katılmak için buradan ayrıldı.

KONAK'TA TÖREN YAPILDI

Konak Meydanı'ndaki törene Başbakan Binali Yıldırımın da katıldı. Tören Başbakan Yıldırım'ın gelmesi ile saat 10.30'da başladı. Törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti İzmir Milletvekilleri Hamza Dağ, Necip Kalkan, Atilla Kaya, Nükhet Hotar, Kerem Ali Sürekli, CHP İzmir milletvekilleri Musa Çam, Mustafa Balbay, Atilla Sertel, Tacettin Bayır, Murat Bakan da katıldı.

TEMSİLİ SÜVARİ

Törende ilk olarak süvari birliği temsili olarak İzmir'in kurtuluşunu canlandırıp, İzmir Valiliği binasına Türk bayrağı çekti. Ardından süvari komutanı Başbakan Binali Yıldırım'a tekmil verip, alandan ayrıldı. Sonrasında başka bir süvari birliği tarafından Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Büyük Taarruz tepesinden getirilen toprak ve Türk bayrağı, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na teslim edildi. Bakan Eroğlu da getirilen toprak ve bayrağı Başbakan Binli Yıldırım'a teslim etti. Ardından Konak Meydanı'ndaki tören sona erdi.Törenin ardından Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'deki programına devam etmek için Konak Meydanı'ndan ayrıldı. İzmir protokolü ise 9 Eylül kutlamalarına devamı için tekrar Cumhuriyet Meydanı'na döndü.

BAŞBAKAN MESAJ YAYIMLADI

Başbakan Yıldırım, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Yıldırım, mesajında, Türk milletinin, eşine az rastlanır kahramanlıklar göstererek vatanını işgallerden kurtardığını ve şanlı tarihini İstiklal Harbi destanı ile süslediğini belirtti. İstiklal mücadelesinin vatanı canından üstün tutan kahramanların emsalsiz fedakarlıkları ve aziz milletin istiklaline sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle sonuçlandığını vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"15 Mayıs 1919'dan 9 Eylül 1922 tarihine kadar Yunan işgal ve mezalimine maruz kalan İzmir halkı, pek çok şehrimizin halkı gibi büyük acılar yaşamıştır. Gazi Mustafa Kemal önderliğinde ve onun 'Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!' emriyle İzmir'in makus talihi ebediyen yenilgiye uğratılmıştır. Samsun'dan başlayan istiklal yürüyüşümüz, cephelerde kazandığımız destansı zaferlerin ardından, kahraman ordumuzun İzmir'e girişiyle nihai sonuca ulaşmıştır. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu, milletimizin istiklal sevdasının bir nişanesi olarak tarihin gurur sayfaları arasında yerini almıştır. Bu kutlu gün, cumhuriyetimizin ilanına giden yolda önemli bir dönüm noktasıdır."

Tarihi, doğal, kültürel zenginlikleri ve yüksek turizm potansiyeliyle Türkiye'nin göz bebeği şehirlerinden biri olan İzmir'in, cumhuriyetin kuruluş yıllarından itibaren genç, eğitimli ve üretken nüfusuyla ülkenin büyümesine ve gelişmesine çok değerli katkılar sağladığını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Dün büyük fedakarlıklarla yurdunu düşman işgalinden kurtarmayı başaran ve kazandığı zaferi cumhuriyetle taçlandıran aziz milletimiz, bugün de aynı kararlılıkla istiklaline ve demokrasisine sahip çıkmaktadır. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Savaşımız'ın bütün kahramanlarını hürmetle yad ediyor, bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İzmir'in bu gurur gününü içtenlikle kutluyor, vatandaşlarımızı muhabbetle selamlıyorum."