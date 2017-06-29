İzmir Foça'da Bomba Paniği!

Bugün saat 15.30 sıralarında, Fevzipaşa Mahallesi'nde alışveriş mağazalarının önündeki çöp konteynerinin yanına bırakılan, ağzı açık ve içinden kablolar sarkan mavi bir poşeti görenler, bomba olabileceği şüphesiyle durumu polise bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, üzerinde elektronik saat bağlı düzeneği görünce çevre güvenliğini sağladı. İzmir kent merkezinden uzman ekipler çağrıldı. Olay yerine gelen uzman ekip, bomba imha robotuyla poşeti kontrol etti.



Düzeneğe bağlı herhangi bir patlayıcı olmadığını belirleyen ekipler, poşeti olay yerinden alarak emniyete götürdü. Vatandaş rahat bir nefes alırken, polis, poşeti kimin bıraktığını belirlemek için çalışma başlattı.