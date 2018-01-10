İzmir'deki lisede korkunç olay ! Demir çubuklarla dövdüler ...

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan İzmir Seyit Şanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde korkunç bir olay yaşandı. 2 kız öğrenci, 20 kız öğrenci tarafından öldüresiye dövüldü. Saçları çekilen, kollarından ısırılan 2 kız, başlarına demir sopalarla vurulup bayıltılana kadar darp edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 kız öğrenciyi Ege Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Hastanede gözlerini açan C..D. ve B.G, kendilerine saldıran öğrencilerden şikayetçi oldu.

B.G'nin babası Lütfü G, ise "Okul idaresi, 'Çocuklar aralarında şakalaşırken kızınız ortada kalmış' dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nı göreve çağırıyorum. Uyuşturucu kullandığı öne sürülen öğrenciler bile var. Öğretmenler, öğrenci görünümlü eşkıyalardan korkuyor" dedi.