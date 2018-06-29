İzmir'de yavru kediye tekmeli saldırı güvenlik kamerasında

İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki bir kafeteryanın önünde, bir kişinin dükkanın önünde duran kediye tekme atması, işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Girne Bulvarı üzerindeki bir kafeteryenın önünde duran kedi, kimliği belirsiz bir kişi tarafından tekmelendi. Kediye yapılan tekmeli saldırı anı, işlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kimliği belirsiz gencin, yanına gelmeleri için çağırdığı kedilerden birine tekme attığı, zavallı hayvanın metrelerce uzağa fırladığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Tekme atma anının görüntüsü

Haber: Davut CAN - Kamera: / İZMİR, ()