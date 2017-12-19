İzmir'de terör operasyonları ! 65 şüpheli var ...

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik büyük operasyon başlatıldı.Son dakika edinilen bilgilere göre terör örgütü PKK'nın kadın bombacısının İzmir'de yakalandığı öğrenildi.Gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 51 kişi arasında bulunan N.E'nin PKK'nın kadın bombacısı olduğu belirlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonlarda PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle 65 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı aynı zamanda sosyal medya üzerinde de örgütün propagandasını yapatığı öğrenilen 65 kişi belirlendi

Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 51 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise aramalarda çok sayıda örgütsel doküman dijital malzeme ve av tüfeği ele geçirildi.