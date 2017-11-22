İzmir'de silahlı saldırı ; Ölü ve yaralılar var !

İzmir'de silah sesleri .. İzmir'in Çiğli İlçesi'nde gerçekleştiği öğrenilen saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de ağır yaralandığı öğrenildi.Alacak verecek davasından çıktığı öğrenilen kavgada kısa süre içinde iki grup birbirine girdi.Kavganın daha da büyümesiyle birlikte silahlar çekildi.

Yaşanan bu korkunç olayın dün akşam saat 23:00 sularında Çiğli İlçesi'nin Yeni Mahalle Mahallesi'nde meydana geldiği öğrenildi.Çevredeki vatandaşların silah seslerini duymalarının ardından durumu polis ekiplerine haber verdi.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan kişileri gözaltına alınırken yaralılar içinde sağlık ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 kişinin ise durumunun ağır olduğunu açıkladı.

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.