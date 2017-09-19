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İzmir'de silahlı saldırı Baba-oğul yaralandı !

İzmir'in Balçova ilçesinde pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.Saldırı sonrasında market sahibi ve oğlu yaralandı.

19 Eylül 2017 Salı 10:30
İzmir'de silahlı saldırı Baba-oğul yaralandı !

Alınan bilgiye göre, eğitim Mahallesi'ndeki bir marketin önüne gelen  O.A, iş yerinin sahibi Kadir A. (48) ve oğlu Ferzat A'ya (21) henüz  belirlenemeyen bir nedenle pompalı tüfekle ateş ettikten sonra olay yerinden  uzaklaştı.

Kadir A. ile oğlunun yaralanması üzerine çevredekilerin ihbarının  ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Dokuz Eylül  Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi  bulunmadığı öğrenildi.

Şüphelinin yakalanması için ekiplerin başlattığı çalışma sürüyor.

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