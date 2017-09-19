İzmir'de silahlı saldırı Baba-oğul yaralandı !

Alınan bilgiye göre, eğitim Mahallesi'ndeki bir marketin önüne gelen O.A, iş yerinin sahibi Kadir A. (48) ve oğlu Ferzat A'ya (21) henüz belirlenemeyen bir nedenle pompalı tüfekle ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı.

Kadir A. ile oğlunun yaralanması üzerine çevredekilerin ihbarının ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Şüphelinin yakalanması için ekiplerin başlattığı çalışma sürüyor.