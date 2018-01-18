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İzmir'de sel felaketi ! Beklenen fırtına geldi ...

Son dakika İzmir için beklenen sağanak yağış ve fırtına geldi.Yollar sular altında kaldı.İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle Konak Belediyesi’nin yılbaşı süslemeleri için yaptığı kemer devrildi.

18 Ocak 2018 Perşembe 13:33
İzmir'de sel felaketi ! Beklenen fırtına geldi ...

Konak Belediyesi’nin yılbaşı kutlaması için hazırladığı kemer fırtınanın etkisiyle devrildi.Kemerin gece saatlerinde devrilmesi ise olası bir faciayı önledi. İZDENİZ olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Konak Belediyesi’nin yılbaşı kutlamaları çerçevesinde yaptığı süslemelerden olan Alsancak’taki Şevket Özçelik Sokak’ta bulunan ışıklı kemer, saatte 35 kilometre hızla esen şiddetli rüzgar nedeniyle gece saatlerinde devrildi.

Sağanak yağış ve fırtınadan deniz ulaşımı da etkilendi. İZDENİZ olumsuz hava şartları nedeniyle seferlerin iptal edildiği duyurdu. İZDENİZ’den yapılan açıklamada “Sayın yolcularımız, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm yolcu ve araba vapuru seferleri geçici süre iptal edilmiştir" denildi.

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