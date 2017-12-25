İzmir'de peş peşe korkutan depremler !

İzmir'de bu sabah arka arkaya depremler meydana geldi.Son dakika gelen bilgilere göre İzmir Körfezi'nde saat 08.13'te 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği öğrenildi.Foça ve Karaburun arasında bu sabah saat 08:13'de gerçekleşen 4.8'lik depremin ardından, aynı bölgede 3.9'luk bir sarsıntı daha oldu.

İzmir'de meydana gelen ard arda depremler sosyal medyada da en çok konuşulan olaylardan biri oldu . Twitter kullanıcıları deprem olduğu sırada sallantıdan uyandıklarını söyledi.Bir başka kullanıcı ise köpeklerin uluduğunu ve kuşların çatılardan kaçtığını söyledi.

İlk deprem, saat 08.13'te Foça ve Karaburun arasında meydana geldi. 4.8 büyüklüğündeki sarsıntıdan 17 dakika sonra ise, bu kez bölge 3.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Depremler, İzmir, Manisa ve çevre ilçelerde hissedildi.