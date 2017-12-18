İzmir'de korkunç olay ..Önce öldürdü sonra ihbar etti !

İzmir'i Bornova İlçesi , İnönü Mahallesi Şehit Mustafa Caddesi'ndeki evde meydana gelen olayda 211 yaşındaki kız arkadaşı Zülal Tütüncü'nün erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü öğrenildi. 21 yaşındaki kız arkadaşı Zülal Tütüncü'yü bıçakla öldüren üniversite öğrencisi Günhan Ö. gözaltına alındı.
Kız arkadaşı ile kavga ettiği öğrenilen Günhan Ö.'nün daha sonra kavganın büyümesi sonucu bıçakla sevgilisini öldürdüğü öğrenildi.
Polis ekipleri, ev çevresinde araştırma yaparken, Günhan Ö.'yü yakaladı. Gözaltına alınan Günhan Ö., sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.