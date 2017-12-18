İzmir'de korkunç olay ..Önce öldürdü sonra ihbar etti !

İzmir'de bu sabah saatlerinde korkunç bir olay yaşandı.21 yaşındaki kız arkadaşı Zülal Tütüncü'yü bıçakla öldüren üniversite öğrencisi Günhan Ö. kendisini ihbar ederek polislere teslim oldu.