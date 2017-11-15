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İzmir'de korkunç kaza ; İki araç arasında sıkıştı !

İzmir'de dün akşam saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi.İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşanan korkunç kaza sonrasında 1 kişi hayatını kaybetti.

15 Kasım 2017 Çarşamba 10:56
İzmir'de korkunç kaza ; İki araç arasında sıkıştı !

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşanan korkunç olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Belediyede çalışan ve otobüs şoförü olan Murat Çotak akşam saatlerinde aracını park edip araçtan indikten sonra  otobüsün hareket etmesi sonucu öndeki arabayla otobüs arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Öğrenilen bilgilere göre otobüs seferlerini tamamlayan Murat Çotak  , Karabağlar ilçesi Esentepe  Mahallesi'ndeki durağa otobüsü park ettikten sonra sefer kaydı yaptırmak için durağın yazıhanesine gittiği sırada otobüsün kayması ve öndeki araç ile arasında kalması sonucu hayatını kaybetti öğrenildi.Otobüsün ise henüz hangi neden ile kaydığı öğrenilemedi.

Olayı fark eden arkadaşlarının ambulansa haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ilk müdahalenin ardından Murat Çotak'ı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Murat Çotak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

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