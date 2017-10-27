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İzmir'de korkunç kaza : 2 polis şehit oldu , 3 polis ağır yaralı

İzmir'den kötü haber geldi.İzmir'de yaşanan korkunç trafik kazasında 2 polis şehit olurken 3 polis de ağır şekilde yaralandı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

27 Ekim 2017 Cuma 09:34
İzmir'de korkunç kaza : 2 polis şehit oldu , 3 polis ağır yaralı

İzmir'de sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi.İzmir'de meydana gelen trafik kazasında 2 polis şehit olurken , 3 polisinde ağır yaralandığı öğrenildi.

Gelen bilgilere İzmir'de sabah saat 06:30 sıralarında korkunç bir kaza meydana geldi.Bir aracın otoyolda içinde 5 polisin bulunduğu otomobili sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü beton bariyerlerine çarptı.İzmir Bornova Kazımdirik Mahallesi'nde meydana gelen kazada  5 polis memurunun bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarptı.

Kazanın görülmesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve güvenlik güçleri intikal etti.Olay yerinde 2 polis şehit olurken , ağır yaralı olan 3 polis ise olay yerine yakın hastanelere kaldırıldı.Kazayla ilgili olay yerindeki kameralar izlenmeye başlandı.Kazayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.

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