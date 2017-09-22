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İzmir 'de FETÖ'nün avukatlarına operasyon düzenlendi, 26 gözaltı var

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında avukatların da bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı.

22 Eylül 2017 Cuma 12:01
İzmir 'de FETÖ'nün avukatlarına operasyon düzenlendi, 26 gözaltı var

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önce gözaltına alınan ve etkinlik pişmanlıktan yararlanan zanlıların itirafları doğrultusunda, aralarında 33 avukatın yer aldığı 44 kişi hakkında yakalama kararı verdi. Bunun üzerine Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin avukat yapılanmasına yönelik olarak bu sabah operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda, büyük bölümü avukat olan 26 şüpheli gözaltına alındı. Bazılarının, örgütün kriptolu haberleşme sistemi olan 'ByLock'u kullandıkları iddia edilirken şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Son Güncelleme: 22.09.2017 12:07
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