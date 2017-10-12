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İzmir'de çocukları taciz eden sapık yakalandı !

Geçtiğimiz günlerde İzmir'de kendini beden eğitimi öğretmeni olarak tanıtan bir kişi çocukları taciz ederken görüntülenmişti.Bu görüntülerin ardından harekete geçen polis her yerde bu sapığı aramaya başladı.

12 Ekim 2017 Perşembe 11:32
İzmir'de çocukları taciz eden sapık yakalandı !

Geçtiğimiz günlerde İzmir'de iğrenç bir olay yaşanmıştı.Bir kişinin kendini beden eğitimi öğretmeni olarak tanıtıp küçük çocukları taciz ettiği  kameralara yansıdı.

Güvenlik kameralarında ilk önce çocukla konuşmaya çalışan kişinin olay yerinde fazla oyalanmadan hemen oradan ayrıldı.Görüntülerdeki kişinin Erman A.olduğu öğrenildi.Şahsın bu olaylar haricinde de bir çok sabıkasının bulunduğu öğrenildi.

Bu görüntülerin ardından harekete geçen güvenlik güçleri her yerde bu adamı arıyordu.Yoğun çalışmalar sonrası ekipler cezaevi firarısı Erman A.'yı, bugün sahte kimlikle yakaladı.Erman A.'nın 10 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. Erman A.'nın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

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