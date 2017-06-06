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İzmir'de ByLock Kullanan 18 Avukat Gözaltına Alındı

Fethullahçı Terör Örgütü'ne üye oldukları ve örgütün şifreli yazışma programı ByLock kullandıkları gerekçesi ile İzmir'da 18 avukat gözaltına alındı.

06 Haziran 2017 Salı 11:10
İzmir'de ByLock Kullanan 18 Avukat Gözaltına Alındı

İZMİR'de FETÖ/PDY üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 18 avukat gözaltına alındı. Avukatların, örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock'u kullandıkları ortaya çıktı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmasında örgütün avukat yapılanmasına operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün operasyonunda 18 avukat gözaltına alındı.

Avukatların örgüte üye kişilerin avukatlıklarını yapmalarının yanı sıra şifreli haberleşme programı ByLock'u da kullandıkları ortaya çıktı. Avukatların bağlantılarına yönelik araştırmaların sürdüğü öğrenildi. 18 avukat Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



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