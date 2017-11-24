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İzmir'de büyük terör operasyonu ; Çok sayıda gözaltı var !

Tüm yurtta terör örgütlerine ve teröristlere darbe vurulmaya devam ediyor.Son olarak İzmir'de terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonlarda örgüt üyesi olduğu belirlenen 27 kişi gözaltına alındı.

24 Kasım 2017 Cuma 12:23
İzmir'de büyük terör operasyonu ; Çok sayıda gözaltı var !

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde PKK'ya üye olmak ve propagandasını yapmak suçlamasıyla 30 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.İzmir'de Torbalı ve Menemen ilçelerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 27 kişi gözaltına alındı.

Aramalar esnasında cezaevi firarisi olduğu öğrenilen 2 kişi de yakalandı.

Operasyonlar esnasında çok sayıda örgütsel döküman , uyuşturucu madde , silah  ve dijital malzemeler ele geçirildi.Operasyonda ele geçirilen eşyalar ve yakalanan zanlılar , Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 3 kişi içinde yoğun şekilde aramalar devam ediyor

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