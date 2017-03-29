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İzmir'de Bomba Patladı : Ölü ve Yaralı Var!

İzmir'in Buca İlçesi'nde önce bir otomobilde ardından da çöp konteynırında patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Olayın terör olayı olduğu üzerinde duran polis geniş çaplı soruşturma yürütüyor.

29 Mart 2017 Çarşamba 02:46
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İzmir'de Bomba Patladı : Ölü ve Yaralı Var!

İzmir'in Buca İlçesi'nde gece saatlerinde  önce bir araçta ardından da çöp konteynırında bomba patladı. 1 ölü ve 1 yaralının olduğu olayla ilgili detaylar haberimizde...

İzmir'in Buca İlçesi'nde bir otomobilde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Polis olayla ilgili inceleme yaparken, yakındaki bir çöp konteynırında da patlama meydana geldi.

Buca İlçesi Fırat Mahallesi'nde bugün saat 02.00 sıralarında bir otomobilde, patlama meydana geldi. Patlamada, araçta bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, inceleme yaparken, yaklaşık 300 metre mesafede, bir çöp konteynırında ikinci bir patlama meydana geldi.

Olayın terör olayı olduğu üzerinde duran polis, telsizden çöp konteynırladan uzak durulması konusunda uyarı yaptı.  



Son Güncelleme: 29.03.2017 02:54
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