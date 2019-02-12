İzmir'de 500 bin paket kaçak sigara ele geçirildi





TİCARET Bakanlığı, İzmir Aliağa Limanı'nda piyasa değeri yaklaşık 5,5 milyon lira olan 500 bin paket kaçak sigara ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yapılan risk değerlendirmesi ve istihbarat çalışmaları çerçevesinde, Dubai'den İzmir Aliağa Liman sahasına gelen ve içerisinde diz üstü bilgisayar çantası olduğu beyan edilen konteyner gemiyi, şüphe üzerine takibe aldı. Gümrük işlemleri sırasında liman sahasında takip edilen gemi, x-ray kontrolünden geçirildi. Konteynerde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, dedektör köpekleri eşliğinde arama yapıldı. Köpeklerinin tepki vermesi üzerine açılan konteynerde yapılan detaylı incelemede piyasa değeri yaklaşık 5,5 milyon lira olan 500 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Aliağa Cumhuriyet Başsavcısının talimatları ile kaçak sigaralara el konularak soruşturma başlatıldı.

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