İzmir'de 176 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması sonrasında aralarında 'Mahrem imam' asker ve kamu kurumu çalışanlarının da bulunduğu 176 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.   

İzmir'de 176 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması sonrasında aralarında 'Mahrem imam' asker ve kamu kurumu çalışanlarının da bulunduğu 176 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 
 

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