İzdivaç programlarındaki rezillik devam ediyor Damat adayının talibi de eskort çıktı !

Adana merkezli 14 ilde internet üzerinden site kurup 700 kadına fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 zanlı arasında bulunan evlendirme programındaki damat adayı Birkan K.'ya talip olan bir kadının da eskort olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri internette çok sayıda eskort sitesi kurup kadınlara fuhuş yaptıran bir çeteyi tespit etti. Cumhuriyet Savcılığı'ndan gerekli izinleri alarak çeteyi takibe başlayan polis, yaptığı çalışma sonunda Mehmet A.'nın (36) liderliğinde kurulan 54 eskort sitesinin Türkiye genelinde yaklaşık 700 yerli ve yabancı uyruklu kadına fuhuş yaptırdığını belirledi. Çete liderinin şüphe çekmemek ve kadınlardan aldığı parayı reklam şirketine yatırtmak için şirket kurduğu tespit edildi.

Birkan'ın izdivaç programındaki talibi de eskort çıktı

Şüphelileri 3 ay boyunca teknik ve fiziki olarak takip eden polis, 'bilişim sistemlerini kullanmak yoluyla örgütlü yapı içerisinde eskort sitesi kurarak fuhuşa teşvik', 'fuhuşa aracılık', 'fuhuş için yer ve imkan sağlamak' ve 'fuhuşu kolaylaştırmak' suçlamasıyla düğmeye bastı. Ahlak polisi bu tespitleri yaptıktan sonra, Adana merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Muğla, Kocaeli, Eskişehir, Mersin, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve Malatya’da şafak vakti operasyon başlattı. Eş zamanlı baskınlarda daha önceden tespit edilen 23 kişiden 2’si kadın 20 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında özel bir televizyon kanalında yayınlanan evlendirme programına katılarak ünlenen damat adayı 23 yaşındaki Birkan K.'nin de olduğu (23) ortaya çıktı. Zanlılar bir hafta boyunca emniyette sorgulandı. Sorgulanan zanlılardan 4'ü, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Zanlılar bir hafta boyunca sorgulanırken polis eskort sitesine ilan vererek fuhuş yapan 700 kadından 300'üne ulaşarak tek tek ifadesini aldı.