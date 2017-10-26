İYİ Parti'ye İlk Günden Suç Duyurusu!

MHP'den eski milletvekili Meral Akşener, dün 200 kurucu üyenin olduğu İYİ Parti'nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verdi. Ardından düzenledikleri törenle partilerinin logosunu, ismini, sloganını, kuruluş üyelerini ve amaçlarını açıklayan Akşener, sosyal medyanın gündemine oturdu.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ!'

Gündemde ilk günden tartışma yaratan İYİ Parti'nin isminde kullanılan yazı fontunun Kayı Boyu işaretinde kullanılan fonta benzediği gerekçesi ile Kayı Boyu Derneği'ni ayağı kaldırdı. Dernek Başkanı Kazım Duman suç duyurusunda bulunacaklarını açıklayarak, dünyaya mal olmuş bir damganın bu şekilde kullanılmasına müsade etmeyeceklerini söyledi.

FETÖ ile bağlantılı isimlerin ve Muhsin Yazıcıoğlu suikastına ilişkin soruşturmada bir dönem 'şüpheli' olarak yer alan kişilerin de bu partide toplandığını belirten Duman, yönetim kurulunu acil olarak topladık ve suç duyurusunda bulunmaya karar verdik dedi.