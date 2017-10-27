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İYİ Parti'nin Sembolü Neden Güneş? Meral Akşener Açıkladı...

Kurulduğu günden bu yana eleştiri oklarının hedefi haline gelen İYİ Parti'nin kurucusu Meral Akşener, resmi Twitter hesabından partinin sembolünün 'Güneş' olmasının sebeplerini açıkladı.

27 Ekim 2017 Cuma 10:48
İYİ Parti'nin Sembolü Neden Güneş? Meral Akşener Açıkladı...

Sosyal medyada pek çok benzetmeye konu olan İYİ Parti'nin sembolünü, Meral Akşaner açıkladı. 

Akşener, İYİ Parti'nin sembolü olan güneşin, adaletten ve millete hizmetten sapılmayacağının imzası olduğunu söyledi. Ecdadları gibi şanlı bir tarih yazmak için yola çıktıklarına değinen Akşener, Türkiye iyi olsun diyerek yazısını sonlandırdı.

İYİ Parti'nin Kurucular Kurulu'nda ise Meral Akşener ile birlikte 200 kişi yer alıyor. Partinin hedefleri arasında ise,

  • Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomisi içine sokmak
  • Milli geliri ilk 5 yıl sonunda 14 bin 500 dolar yapmak
  • Eğitim yaş ortalamasında 11 yıla ulaşmak 40 yaş altında kadınlarda okur yazarlık oranını 5 yıl içinde yüzde 100 yapmak
  • Küresel refah endeksinde ilk 5 yıl sonunda 40 ülke arasında yer almak
  • İlk bir yıl içinde yeni anayasa ile parlamenter sisteme dönmek
  • İlk bir yıl içinde demokratik bir siyasi partiler kanunu yapmak
  • Yılda 150 bin hektar ağaçlandırma ve erozyon kontrolü yapmak
  • PISA sıralamasında ilk 20 ülke arasında yer almak
  • İlk 5 yıl sonunda işsizlik oranını yüzde 8 altına düşürmek
  • Basın özgürlüğünde Avrupa Birliği standartlarını hemen uygulamak
  • Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu hak ettiği itibara kavuşturmak, yer alıyor.
Son Güncelleme: 27.10.2017 12:23
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