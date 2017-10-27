İYİ Parti'nin Sembolü Neden Güneş? Meral Akşener Açıkladı...

Sosyal medyada pek çok benzetmeye konu olan İYİ Parti'nin sembolünü, Meral Akşaner açıkladı.

Akşener, İYİ Parti'nin sembolü olan güneşin, adaletten ve millete hizmetten sapılmayacağının imzası olduğunu söyledi. Ecdadları gibi şanlı bir tarih yazmak için yola çıktıklarına değinen Akşener, Türkiye iyi olsun diyerek yazısını sonlandırdı.

İYİ Parti'nin Kurucular Kurulu'nda ise Meral Akşener ile birlikte 200 kişi yer alıyor. Partinin hedefleri arasında ise,