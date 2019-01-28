İYİ Parti'li Akkal partiden istifa etti

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Partili Tamer Akkal, istifa dilekçesinde, "Gördüğüm luzüm üzerine istifa ediyorum" dedi. Akkal'ın, Manisa Belediye Başkan adayını belirleme çalışmaları sırasında parti genel merkezi ile ters düşmesi nedeniyle istifa ettiği iddia edildi.

Akkal'ın istifası ile İYİ Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 39'a düştü, bağımsız milletvekili sayısı ise 3'e yükseldi.