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İYİ Parti'de istifalar gelmeye başladı !

Meral Akşener'in partisi İYİ Parti'de peşpeşe gelen 2 istifa can sıkmaya başladı.Geçtiğimiz günlerde Meral Akşener tarafından kurulan İYİ Parti'de Haluk Ulusoy ve Cevher Cevheri istifa etti.

09 Kasım 2017 Perşembe 11:14
İYİ Parti'de istifalar gelmeye başladı !

Meral Akşener liderliğinde geçtiğimiz günlerde kurulan İYİ Parti'den istifa şokları yaşanıyor.Daha bir hafta önce Kocaeli  İl Başkanlığı görevine  atanan iş adamı Haluk Ulusoy ile Kurucular Kurulu'nda yer alan Cevher Cevheri istifa etmesi partide şok etkisi yarattı.

İYİ Parti'nin henüz yeni kurulmasına rağmen ard arda gelen istifaların şoku yaşanıyor. İl Başkanlığı görevini üstlenen iş adamı Haluk Ulusoy ile Kurucular Kurulu'nda bulunan Cevher Cevheri istifa ettmesi parti içerisinde de bölünmelere neden oldu.

Kocaeli İl Başkanlığı görevinden istifa eden Haluk Ulusoy istifa nedenini , "İYİ Parti hareketine sağlığım el vermediği için ilerleyen günlerde zarar vermemek adına henüz daha yolun çok başındayken İYİ Parti İl Başkanlığı görevini bıraktığımı kamuoyuna saygılarımla arz ederim." sözleriyle açıklamıştı.

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