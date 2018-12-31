İSTİKLAL CADDESİNDE KALABALIK ARTIYOR

Doğanay YAVUZ / İSTANBUL
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yeni yıla saatler kala hareketlilik artıyor.
Görüntü Dökümü:
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-İstiklal Caddesindeki kalabalık
Doğanay YAVUZ / İSTANBUL Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yeni yıla saatler kala hareketlilik artıyor. Görüntü Dökümü: -------------- -İstiklal Caddesindeki kalabalık
Doğanay YAVUZ / İSTANBUL
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yeni yıla saatler kala hareketlilik artıyor.
Görüntü Dökümü:
--------------
-İstiklal Caddesindeki kalabalık